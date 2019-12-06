«Лестер» готов переподписать контракт с Роджерсом на улучшенных условиях

«Лестер» готов заключить новый контракт с главным тренером Бренданом Роджерсом на улучшенных условиях. Таким образом «лисы» хотят сохранить 46-летнего специалиста, которого приглашают другие клубы, сообщает The Telegraph.

Ранее появлялась информация, что Роджерс является одним из главных кандидатов на пост тренера «Арсенала». «Лестер» был даже готов отпустить своего главного тренера, но требовал компенсацию в размере 14 миллионов фунтов стерлингов.

В нынешнем сезоне «Лестер» под руководством Роджерса идет на втором месте в английской премьер-лиге, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 8 очков. В начале года тренер подписал контракт с «лисами» на 3,5 сезона с ежегодным окладом в 5 миллионов фунтов стерлингов.

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