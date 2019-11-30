«Лестер» готов отпустить Роджерса в «Арсенал» за 14 миллионов фунтов стерлингов

После увольнения с поста главного тренера Унаи Эмери «Арсенал» ищет кандидата на вакантную должность. Лондонский клуб хочет пригласить тренера «Лестера» Брендана Роджерса, сообщает Telegraph Sport.

«Лисы» готовы отпустить своего главного тренера, но требуют компенсации в размере 14 миллионов фунтов стерлингов.

В нынешнем сезоне «Лестер» под руководством Роджерса идет на втором месте в премьер-лиге, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 8 очков.

«Арсенал», в свою очередь, не победил ни разу в семи предыдущих матчах, что и привело к отставке Эмери, которого могут также сменить Массимилиано Аллегри и Карло Анчелотти.

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