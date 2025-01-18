«Лестер» уступил «Фулхэму» и потерпел седьмое поражение подряд
«Лестер» на своем поле проиграл «Фулхэму» в матче 22-го тура чемпионата Англии — 0:2.
Счет на 48-й минуте встречи открыл Имил Смит-Роу. На 68-й минуте Адама Траоре увеличил преимущество гостей.
«Лестер» потерпел седьмое поражение подряд. Команда с 14 очками занимает предпоследнее, 19-е место в АПЛ. «Фулхэм» после этой игры с 33 очками поднялся на 9-ю позицию.
В параллельном матче «Кристал Пэлас» победил «Вест Хэм» (2:0). Молотобойцы с 80-й минуты играли в меньшинстве. «Кристал Пэлас» набрал 27 балла и вышел на 12-е место, «Вест Хэм» (26) опустился на 14-ю строчку.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|21
|15
|5
|1
|50-20
|50
|
2
|Арсенал
|21
|12
|7
|2
|41-19
|43
|
3
|Нот. Форест
|21
|12
|5
|4
|30-20
|41
|
4
|Ньюкасл
|22
|11
|5
|6
|38-26
|38
|
5
|Челси
|21
|10
|7
|4
|41-26
|37
|
6
|Борнмут
|22
|10
|7
|5
|36-26
|37
|
7
|Ман. Сити
|21
|10
|5
|6
|38-29
|35
|
8
|Астон Вилла
|21
|10
|5
|6
|31-32
|35
|
9
|Фулхэм
|22
|8
|9
|5
|34-30
|33
|
10
|Брайтон
|21
|7
|10
|4
|32-29
|31
|
11
|Брентфорд
|22
|8
|4
|10
|40-39
|28
|
12
|Кр. Пэлас
|22
|6
|9
|7
|25-28
|27
|
13
|МЮ
|21
|7
|5
|9
|26-29
|26
|
14
|Вест Хэм
|22
|7
|5
|10
|27-43
|26
|
15
|Тоттенхэм
|21
|7
|3
|11
|43-32
|24
|
16
|Эвертон
|20
|3
|8
|9
|15-26
|17
|
17
|Вулверхэмптон
|21
|4
|4
|13
|31-48
|16
|
18
|Ипсвич
|21
|3
|7
|11
|20-37
|16
|
19
|Лестер
|22
|3
|5
|14
|23-48
|14
|
20
|Саутгемптон
|21
|1
|3
|17
|13-47
|6
|18.01
|15:30
|
Ньюкасл – Борнмут
|1 : 4
|18.01
|18:00
|
Брентфорд – Ливерпуль
|0 : 2
|18.01
|18:00
|
Лестер – Фулхэм
|0 : 2
|18.01
|18:00
|
Вест Хэм – Кр. Пэлас
|0 : 2
|18.01
|20:30
|
Арсенал – Астон Вилла
|- : -
|19.01
|17:00
|
Эвертон – Тоттенхэм
|- : -
|19.01
|17:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|19.01
|17:00
|
Нот. Форест – Саутгемптон
|- : -
|19.01
|19:30
|
Ипсвич – Ман. Сити
|- : -
|20.01
|23:00
|
Челси – Вулверхэмптон
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|18
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|16
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|15
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Энтони Робинсон
Фулхэм
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|17
|1
|5