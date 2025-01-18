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«Лестер» уступил «Фулхэму» и потерпел седьмое поражение подряд

Алина Савинова
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18 января. «Лестер» уступил «Фулхэму» в АПЛ (0:2).
Фото Reuters

«Лестер» на своем поле проиграл «Фулхэму» в матче 22-го тура чемпионата Англии — 0:2.

Счет на 48-й минуте встречи открыл Имил Смит-Роу. На 68-й минуте Адама Траоре увеличил преимущество гостей.

«Лестер» потерпел седьмое поражение подряд. Команда с 14 очками занимает предпоследнее, 19-е место в АПЛ. «Фулхэм» после этой игры с 33 очками поднялся на 9-ю позицию.

В параллельном матче «Кристал Пэлас» победил «Вест Хэм» (2:0). Молотобойцы с 80-й минуты играли в меньшинстве. «Кристал Пэлас» набрал 27 балла и вышел на 12-е место, «Вест Хэм» (26) опустился на 14-ю строчку.

Англия. Премьер-лига. 22-й тур
18 янв, 18:00. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
0:2
Фулхэм
Англия. Премьер-лига. 22-й тур
18 янв, 18:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм
0:2
Кристал Пэлас
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Кристал Пэлас
ФК Лестер
ФК Фулхэм
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 21 15 5 1 50-20 50
2
 Арсенал 21 12 7 2 41-19 43
3
 Нот. Форест 21 12 5 4 30-20 41
4
 Ньюкасл 22 11 5 6 38-26 38
5
 Челси 21 10 7 4 41-26 37
6
 Борнмут 22 10 7 5 36-26 37
7
 Ман. Сити 21 10 5 6 38-29 35
8
 Астон Вилла 21 10 5 6 31-32 35
9
 Фулхэм 22 8 9 5 34-30 33
10
 Брайтон 21 7 10 4 32-29 31
11
 Брентфорд 22 8 4 10 40-39 28
12
 Кр. Пэлас 22 6 9 7 25-28 27
13
 МЮ 21 7 5 9 26-29 26
14
 Вест Хэм 22 7 5 10 27-43 26
15
 Тоттенхэм 21 7 3 11 43-32 24
16
 Эвертон 20 3 8 9 15-26 17
17
 Вулверхэмптон 21 4 4 13 31-48 16
18
 Ипсвич 21 3 7 11 20-37 16
19
 Лестер 22 3 5 14 23-48 14
20
 Саутгемптон 21 1 3 17 13-47 6
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18.01 15:30
Ньюкасл – Борнмут
 1 : 4
18.01 18:00
Брентфорд – Ливерпуль
 0 : 2
18.01 18:00
Лестер – Фулхэм
 0 : 2
18.01 18:00
Вест Хэм – Кр. Пэлас
 0 : 2
18.01 20:30
Арсенал – Астон Вилла
 - : -
19.01 17:00
Эвертон – Тоттенхэм
 - : -
19.01 17:00
МЮ – Брайтон
 - : -
19.01 17:00
Нот. Форест – Саутгемптон
 - : -
19.01 19:30
Ипсвич – Ман. Сити
 - : -
20.01 23:00
Челси – Вулверхэмптон
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 16
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 15
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Энтони Робинсон

Энтони Робинсон

Фулхэм

 9
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 20 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 17 1 5
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