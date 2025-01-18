«Лестер» уступил «Фулхэму» и потерпел седьмое поражение подряд

«Лестер» на своем поле проиграл «Фулхэму» в матче 22-го тура чемпионата Англии — 0:2.

Счет на 48-й минуте встречи открыл Имил Смит-Роу. На 68-й минуте Адама Траоре увеличил преимущество гостей.

«Лестер» потерпел седьмое поражение подряд. Команда с 14 очками занимает предпоследнее, 19-е место в АПЛ. «Фулхэм» после этой игры с 33 очками поднялся на 9-ю позицию.

В параллельном матче «Кристал Пэлас» победил «Вест Хэм» (2:0). Молотобойцы с 80-й минуты играли в меньшинстве. «Кристал Пэлас» набрал 27 балла и вышел на 12-е место, «Вест Хэм» (26) опустился на 14-ю строчку.