«Лестер» проиграл «Фулхэму» и остался на четвертом месте в АПЛ

«Лестер» уступил «Фулхэму» (1:2) в матче 10-го тура чемпионата Англии.

В составе хозяев забил Харви Барнс. У гостей забивали Адемола Лукман и Иван Кавалейру. «Лестер» с 18-ю очками занимает четвертое место в чемпионате. У «Фулхэма» семь очков и 17-я позиция.

В следующем туре «Лестер» на выезде сыграет с «Шеффилд Юнайтед», а «Фулхэм» — с «Манчестер Сити».

Чемпионат Англии. Премьер-лига

10-й тур

«Лестер» — «Фулхэм» — 1:2 (0:2)

Голы: Лукман, 30 (0:1). Иван Кавалейру, 38 — с пенальти (0:2). Барнс, 86 (1:2).

«Лестер»: Шмайхель, Фукс, Эванс, Фофана, Джастин, Томас (Барнс, 46), Менди (Ихеаначо, 70), Прат (Дженгиз Юндер, 46), Тилеманс, Мэддисон, Варди.

«Фулхэм»: Ареола, Аннерсен, Эйна, Адарабиойо, Робинсон, Лофтус-Чик (Лемина, 77), Х.Рид, Замбо Ангисса, Иван Кавалейру (Митрович, 87), Б.Рид, Лукман (Брайан, 90).

Предупреждения: Х.Рид, 18. Адарабиойо, 89.

Судья: Хупер.

30 ноября. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».