«Лестер» — «Челси»: английский Шадыханов правильно не назначил пенальти. Английский Иванов правильно не вмешался
На 84-й минуте матча 12-го тура чемпионата Англии «Лестер» — «Челси» (1:2) судья Энди Мэдли правильно не назначил пенальти в ворота гостей после столкновения в их штрафной площади Стефи Мавидиди с Уэсли Фофана. Нападающий «Лестера» пробросил мяч мимо защитника и, наткнувшись своей ногой на его ногу, упал.
Рефери не нашел никаких оснований для наказания Фофана 11-метровым, а видеоассистенты Пол Тирни и Дэн Кук — для вмешательства. Решение Мэдли было подтверждено.
А вот в чемпионате России в игре 16-го тура «Крылья Советов» — «Ахмат» (2:1) в схожей ситуации пенальти назначили. На 63-й минуте судья Павел Шадыханов сначала правильно не указал на 11-метровую отметку в штрафной площади самарцев. Но после вмешательства видеоассистентов Сергея Иванова и Сергея Цыганка рефери изменил свое решение и все-таки наказал хозяев поля пенальти.
В том моменте Лечи Садулаев перебросил мяч (это, пожалуй, главное отличие от Мавидиди) через Алоиса Ороза, поменял направление движения и наткнулся своей ногой на ногу соперника. Самарец не делал никаких движений в сторону футболиста «Ахмата», не пытался его сбить или задержать (как и Фофана в отношении Мавидиди). В чем же тогда заключался его фол?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|12
|10
|1
|1
|24-8
|31
|
2
|Ман. Сити
|12
|7
|2
|3
|22-17
|23
|
3
|Челси
|12
|6
|4
|2
|23-14
|22
|
4
|Арсенал
|12
|6
|4
|2
|21-12
|22
|
5
|Брайтон
|12
|6
|4
|2
|21-16
|22
|
6
|Тоттенхэм
|12
|6
|1
|5
|27-13
|19
|
7
|Нот. Форест
|12
|5
|4
|3
|15-13
|19
|
8
|Астон Вилла
|12
|5
|4
|3
|19-19
|19
|
9
|Фулхэм
|12
|5
|3
|4
|17-17
|18
|
10
|Ньюкасл
|12
|5
|3
|4
|13-13
|18
|
11
|Брентфорд
|12
|5
|2
|5
|22-22
|17
|
12
|МЮ
|12
|4
|4
|4
|13-13
|16
|
13
|Борнмут
|12
|4
|3
|5
|16-17
|15
|
14
|Вест Хэм
|12
|4
|3
|5
|15-19
|15
|
15
|Эвертон
|12
|2
|5
|5
|10-17
|11
|
16
|Лестер
|12
|2
|4
|6
|15-23
|10
|
17
|Вулверхэмптон
|12
|2
|3
|7
|20-28
|9
|
18
|Ипсвич
|12
|1
|6
|5
|13-23
|9
|
19
|Кр. Пэлас
|12
|1
|5
|6
|10-17
|8
|
20
|Саутгемптон
|12
|1
|1
|10
|9-24
|4
|29.11
|23:00
|
Брайтон – Саутгемптон
|- : -
|30.11
|18:00
|
Брентфорд – Лестер
|- : -
|30.11
|18:00
|
Кр. Пэлас – Ньюкасл
|- : -
|30.11
|18:00
|
Нот. Форест – Ипсвич
|- : -
|30.11
|18:00
|
Вулверхэмптон – Борнмут
|- : -
|30.11
|20:30
|
Вест Хэм – Арсенал
|- : -
|1.12
|16:30
|
Челси – Астон Вилла
|- : -
|1.12
|16:30
|
МЮ – Эвертон
|- : -
|1.12
|16:30
|
Тоттенхэм – Фулхэм
|- : -
|1.12
|19:00
|
Ливерпуль – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|12
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|10
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|8
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|8
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|6
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|1
|4
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|8
|1
|2
|
|
Кристиан Нергор
Брентфорд
|10
|1
|2