«Лестер» — «Челси»: английский Шадыханов правильно не назначил пенальти. Английский Иванов правильно не вмешался

На 84-й минуте матча 12-го тура чемпионата Англии «Лестер» — «Челси» (1:2) судья Энди Мэдли правильно не назначил пенальти в ворота гостей после столкновения в их штрафной площади Стефи Мавидиди с Уэсли Фофана. Нападающий «Лестера» пробросил мяч мимо защитника и, наткнувшись своей ногой на его ногу, упал.

Фото Скриншот трансляции

Фото Скриншот трансляции

Рефери не нашел никаких оснований для наказания Фофана 11-метровым, а видеоассистенты Пол Тирни и Дэн Кук — для вмешательства. Решение Мэдли было подтверждено.

А вот в чемпионате России в игре 16-го тура «Крылья Советов» — «Ахмат» (2:1) в схожей ситуации пенальти назначили. На 63-й минуте судья Павел Шадыханов сначала правильно не указал на 11-метровую отметку в штрафной площади самарцев. Но после вмешательства видеоассистентов Сергея Иванова и Сергея Цыганка рефери изменил свое решение и все-таки наказал хозяев поля пенальти.

Фото Скриншот трансляции

В том моменте Лечи Садулаев перебросил мяч (это, пожалуй, главное отличие от Мавидиди) через Алоиса Ороза, поменял направление движения и наткнулся своей ногой на ногу соперника. Самарец не делал никаких движений в сторону футболиста «Ахмата», не пытался его сбить или задержать (как и Фофана в отношении Мавидиди). В чем же тогда заключался его фол?