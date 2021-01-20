«Лестер» обыграл «Челси» и вышел в лидеры АПЛ

«Лестер» переиграл «Челси» в матче 18-го тура чемпионата Англии (2:0). Голы забили Уилфред Ндиди и Джеймс Мэддисон.

«Лестер» вышел на 1-е место в турнирной таблице. «Челси» остался на 8-й строчке.

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18-й тур

«Лестер» — «Челси» — 2:0 (2:0)

Голы: Ндиди, 6 (1:0). Мэддисон, 41 (2:0).

«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Кастань, Фофана, Джастин, Олбрайтон (Рикарду Перейра, 77), Тилеманс, Ндиди, Барнс, Мэддисон (Перес, 76), Варди (Ихеаначо, 88).

«Челси»: Менди, Тиагу Силва, Рюдигер, Чилвелл, Джеймс, Ковачич, Хаверц (Зиех, 68), Маунт, Пулишич, Абрахам, Хадсон-Одои (Вернер, 67).

Предупреждения: Хаверц, 29. Ковачич, 51. Фофана, 85. Зиех, 89.

Судья: Поусон.

19 января. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».