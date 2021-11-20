Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Челси» забил три безответных гола «Лестеру»

17:21
20 ноября. «Лестер» — «Челси» — 0:3. Фото ФК «Челси».
20 ноября. «Лестер» — «Челси» — 0:3. Фото ФК «Челси».
Теги:

«Челси» одержал уверенную победу в матче 12-го тура чемпионата Англии над «Лестером». Лондонцы выиграли в гостях со счетом 3:0.

«Челси» продолжает регулярно набирать очки и с 29 баллами возглавляет турнирную таблицу. «Лестер» остался на 12-й строчке (15 очков).

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
20 нояб, 15:30. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
0:3
Челси
Голы
Рюдигер, 14 (0:1), Канте, 28 (0:2), Пулишич, 71 (0:3)
Лестер
Шмейхель Чаглар Сеюнджю Эванс Амарти Кастань Барнс (Мэддисон, 46 ) Олбрайтон Ндиди Сумаре (Дьюсбери-Холл, 75 ) Варди Лукман (Ихеаначо, 46 )
Челси
Менди Рюдигер Тиагу Силва Чилуэлл Джеймс Жоржиньо (Лофтус-Чик, 77) Канте Чалоба Маунт (Зиеш, 63) Хаверц (Пулишич, 62) Хадсон-Одои
Предупреждения
Амарти 39, Шмейхель 45, Эванс 45  -  Менди 65
Судьи
Пол Тирни

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Спартак

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Арсенал

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Американская пара разбилась во время проката в Варшаве: в Польше прервали турнир по фигурному катанию
Погибший блогер Губденский устроил шашки на дороге незадолго до ДТП
0