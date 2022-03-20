«Лестер» победил «Брентфорд» в чемпионате Англии

«Лестер» обыграл «Брентфорд» в матче 30-го тура чемпионата Англии со счетом 2:1.

На 20-й минуте счет открыл Тимоти Кастань. На 33-й минуте Джеймс Мэддисон удвоил преимущество команды. На 85-й минуте Йоан Висса сократил отставание «Брентфорда».

«Лестер» набрал 36 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Брентфорда» 30 очков и 15-я позиция.