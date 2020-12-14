Дубль Мэддисона помог «Лестеру» обыграть «Брайтон»

«Лестер» в матче 12-го тура чемпионата Англии обыграл «Брайтон» со счетом 3:0.

Дубль оформил Джеймс Мэддисон, еще один гол на счету Джейми Варди.

После этого матча «Лестер» с 24 очками расположился на третьем месте в турнирной таблице, «Брайтон» с 10 очками — на 16-й строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

12-й тур

«Лестер» — «Брайтон & Хоув» — 3:0 (3:0)

Голы: Мэддисон, 27 (1:0). Варди, 41 (2:0). Мэддисон, 44 (3:0).

«Лестер»: Шмайхель, Фукс, Эванс, Фофана, Джастин, Олбрайтон, Тилеманс, Ндиди (Менди, 80), Мэддисон, Варди, Перес (Барнс, 62. Прат, 75).

«Брайтон & Хоув»: Райан, Данк, Фелтман, Берн, Уайт, Гросс, Марч, Биссума, Уэлбек (Конноли, 62), Мопей, Джаханбахш (Альсате, 55. Макаллистер, 72).

Предупреждения: Фукс, 22. Берн, 72. Эванс, 78.

Судья: Аткинсон (Англия).

13 декабря. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».