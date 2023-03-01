«Лестер» проиграл «Блэкберну» в Кубке Англии

«Лестер» на своем поле проиграл «Блэкберну» в матче 1/8 финала Кубка Англии — 1:2. В первом тайме полузащитник гостей Тайрис Долан открыл счет. В начале второй половины Сэмми Шмодикс забил второй мяч «Блэкберна». На 67-й минуте встречи «Лестеру» удалось отыграть один мяч. Больше голов забито не было.

В другой встрече «Стоук Сити» потерпел поражение от «Брайтона» — 0:1. Единственный гол на 30-й минуте встречи забил 18-летний нападающий Эван Фергюсон.

Своих соперников по четвертьфиналу команды узнают после жеребьевки.