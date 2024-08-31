«Астон Вилла» победила «Лестер» в АПЛ
«Астон Вилла» на выезде обыграла «Лестер» в матче 3-го тура АПЛ — 2:1.
Победу бирмингемцам принесли голы Амаду Онана (28-я минута) и Джона Дурана (64-я). Единственный мяч хозяев на 73-й минуте забил Факундо Буонанотте.
«Астон Вилла» (6 очков) поднялась на шестое место в АПЛ. «Лестер» (1) идет 15-м в турнирной таблице.
В параллельных матчах «Брентфорд» обыграл «Саутгемптон» (3:1), «Эвертон» уступил «Борнмуту» (2:3), «Фулхэм» поделил очки с «Ипсвичем» (1:1), а «Вулверхэмптон» — с «Ноттингем Форест» (1:1).
«Ириски» уступили «Борнмуту», ведя в счете 2:0 к 87-й минуте матча. После этого «Борнмут» забил 3 гола (2 — в добавленное время) и вырвал победу. «Эвертон» потерпел 3-е поражение подряд на старте сезона.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Брайтон
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
2
|Арсенал
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|
3
|Ливерпуль
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
4
|Астон Вилла
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
5
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|
6
|Брентфорд
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|
7
|Борнмут
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|
8
|Нот. Форест
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
9
|Тоттенхэм
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
10
|Фулхэм
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|
11
|Ньюкасл
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
12
|Вест Хэм
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
13
|Челси
|2
|1
|0
|1
|6-4
|3
|
14
|МЮ
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
15
|Ипсвич
|3
|0
|1
|2
|2-7
|1
|
16
|Вулверхэмптон
|3
|0
|1
|2
|3-9
|1
|
17
|Лестер
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
18
|Саутгемптон
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|
19
|Кр. Пэлас
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
20
|Эвертон
|3
|0
|0
|3
|2-10
|0
|31.08
|14:30
|
Арсенал – Брайтон
|1 : 1
|31.08
|17:00
|
Брентфорд – Саутгемптон
|3 : 1
|31.08
|17:00
|
Эвертон – Борнмут
|2 : 3
|31.08
|17:00
|
Ипсвич – Фулхэм
|1 : 1
|31.08
|17:00
|
Лестер – Астон Вилла
|1 : 2
|31.08
|17:00
|
Нот. Форест – Вулверхэмптон
|1 : 1
|31.08
|19:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
|1.09
|15:30
|
Челси – Кр. Пэлас
|- : -
|1.09
|15:30
|
Ньюкасл – Тоттенхэм
|- : -
|1.09
|18:00
|
МЮ – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|4
|
|
Нони Мадуэке
Челси
|3
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|3
|П
|
|
Коул Палмер
Челси
|3
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|3
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|1
|1
|0
|
|
Деклан Райс
Арсенал
|3
|0
|1