Лескотт рассказал о шансах «Челси» выиграть чемпионат Англии в следующем сезоне

Бывший защитник «Манчестер Сити» Джолеон Лескотт оценил шансы «Челси» выиграть чемпионат Англии в следующем сезоне. 29 мая команда одержала победу над «Сити» в финале Лиги чемпионов (1:0).

«Если сравнить составы, то у «Челси» команда, пожалуй, не слабее, чем у «Ман Сити». Все позиции сильны.

Когда выигрываешь такой турнир, как Лига чемпионов, это способствует сплочению команды. В следующем сезоне они будут единым целым, они будут уверены в себе», - приводит слова Лескотта Manchester Evening News со ссылкой на BT Sport.

В сезоне-2020/21 «Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии. «Челси» занял четвертое место в АПЛ, что дает право на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.