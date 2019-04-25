Нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане после победы над "Манчестер Юнайтед"​ в матче 31-го тура чемпионата Англии (2:0) признался, что перед игрой надеялся на выход на поле.

- Это была сложная игра, - цитирует BBC Сане. - В первом тайме у нас были проблемы, но в итоге мы справились, поскольку были терпеливы и играли в свой футбол. Пеп Гвардьола в перерыве всегда пытается помочь нам увидеть, что мы сделали не так хорошо, а также то, что мы сделали хорошо, показывая нам примеры.

В каждой игре, если вы сидите на скамейке, надеетесь выийти на поле, особенно в дерби. Я ждал и надеялся.