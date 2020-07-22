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Лерой Сане: «У нас с Гвардьолой остались хорошие отношения, несмотря на мой уход из «Ман Сити»

17:16

Нападающий Лерой Сане рассказал об отношениях с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардьолой. Летом этого года Сане перешел из английской команды в «Баварию».

— У нас с Гвардьолой остались хорошие отношения, — цитирует Bild Сане. — Никогда не было такого, чтобы кто-то один из нас уставал от другого. Мы даже жили в одном и том же здании в Манчестере, так что часто виделись. Я благодарен Хосепу за все, чему он меня научил, он помог мне выйти на очень высокий уровень. Он очень скрупулезно подходит к работе, пытается помочь футболистам стать лучше каждый день. Гвардьола очень дотошен в плане тактики, но это хорошо, это мне помогло.

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