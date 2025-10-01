L'Equipe: «Ливерпуль» ведет переговоры о продлении контракта с защитником Конате

«Ливерпуль» сделал предложение о продлении контракта защитнику Ибраиме Конате, сообщает L'Equipe.

По данным источника, «Ливерпуль» начал переговоры о продлении контракта менее года назад. При этом представители клуба несколько раз меняли условия своего предложения, в последней редакции их представили агентам игрока две недели назад. За ситуацией с переговорами следит «Реал».

В сезоне-2025/26 Конате в 9 матчах не отметился результативными действиями. Его контракт истекает 30 июня 2026 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 60 миллионов евро.