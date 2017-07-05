Леонид Слуцкий: "Сегодня - это самый важный день в футболе, у тренера нет времени на завтра"
Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий рассчитывает, что в команде появятся 6 - 7 новых игроков, а также 5 футболистов придут на правах аренды. Также он отметил, что аренда игроков связана с определенными рисками.
- Много сплетен вокруг игроков, что не очень хорошо, - цитирует Hull Daily Mail Слуцкого. - Возможно, некоторые игроки могут принять решение, слушая их. У нас есть список игроков, которых мы хотим приобрести. Это непросто, но когда у нас появятся новости, вы узнаете.
Я думаю, может быть, 6 - 7 игроков мы подпишем, и у нас еще есть пять вариантов для аренды. Это две стороны одной монеты, и иногда я думаю, что пять слотов для аренды недостаточно. Кроме того, арендованные игроки склонны к тому, чтобы будут думать о будущем, а не о настоящем. Однако сегодня - это самый важный день в футболе. У тренера нет времени на завтра.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
|0
|0
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|0
|0-0
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2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
|
Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
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Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
|
Лестер – Тоттенхэм
|- : -