Леонид Слуцкий: "Сегодня - это самый важный день в футболе, у тренера нет времени на завтра"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий рассчитывает, что в команде появятся 6 - 7 новых игроков, а также 5 футболистов придут на правах аренды. Также он отметил, что аренда игроков связана с определенными рисками.

- Много сплетен вокруг игроков, что не очень хорошо, - цитирует Hull Daily Mail Слуцкого. - Возможно, некоторые игроки могут принять решение, слушая их. У нас есть список игроков, которых мы хотим приобрести. Это непросто, но когда у нас появятся новости, вы узнаете.

Я думаю, может быть, 6 - 7 игроков мы подпишем, и у нас еще есть пять вариантов для аренды. Это две стороны одной монеты, и иногда я думаю, что пять слотов для аренды недостаточно. Кроме того, арендованные игроки склонны к тому, чтобы будут думать о будущем, а не о настоящем. Однако сегодня - это самый важный день в футболе. У тренера нет времени на завтра.