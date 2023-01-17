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Сегодня, 17:29

Слуцкий: «Мне не кажется, что Холанн — длинная история топового уровня. Осимхен превосходит его»

Виталий Косик
Корреспондент
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Эрлин Холанн.
Фото Reuters

Российский тренер Леонид Слуцкий сравнил норвежского нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна и нигерийского форварда «Наполи» Виктора Осимхена.

«По мне, Осимхен — игрок более высокого уровня вдлинную, чем Холанн. Сложно сказать, кто больше забьет, чемпионаты разные. В Англии, наверное, забивать в целом сложнее, чем в Италии. Но в «Манчестер Сити», возможно, легче забивать, чем за «Наполи». Скажу вещь, которая, наверное, шокирует. По каким-то моментам — как он играет, принимает мяч, как играет в недодачу, как завершает — мне не кажется, что Холанн — длинная история прямо гипертопового уровня. Осимхен, мне кажется, может быть игроком на длинный кусок времени. По мне, по набору качеств он превосходит Холанна», — заявил Слуцкий на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне 23-летний Холанн провел 24 матча за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 27 голов и отдал три результативные передачи.

24-летний Осимхен сыграл 17 игр за «Наполи» в текущем сезоне, забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UC0ctt9lkdKnza7QQfI7i9YA
Виктор Осимхен
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Наполи
Леонид Слуцкий
4
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 18 15 2 1 42-14 47
2
 Ман. Сити 18 12 3 3 46-18 39
3
 Ньюкасл 19 10 8 1 33-11 38
4
 МЮ 18 12 2 4 29-21 38
5
 Тоттенхэм 19 10 3 6 37-27 33
6
 Фулхэм 20 9 4 7 32-29 31
7
 Брайтон 18 9 3 6 35-25 30
8
 Брентфорд 19 7 8 4 32-28 29
9
 Ливерпуль 18 8 4 6 34-25 28
10
 Челси 19 8 4 7 22-21 28
11
 Астон Вилла 19 7 4 8 22-27 25
12
 Кр. Пэлас 18 6 4 8 17-26 22
13
 Нот. Форест 19 5 5 9 15-34 20
14
 Лестер 19 5 2 12 26-33 17
15
 Лидс 18 4 5 9 26-33 17
16
 Вулверхэмптон 19 4 5 10 12-27 17
17
 Борнмут 19 4 4 11 18-41 16
18
 Эвертон 19 3 6 10 15-26 15
19
 Саутгемптон 19 4 3 12 17-34 15
20
 Вест Хэм 19 4 3 12 15-25 15
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.09 17:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
10.09 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
10.09 17:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
12.09 22:00
Лидс – Нот. Форест
 - : -
12.01 23:00
Фулхэм – Челси
 2 : 1
18.01 23:00
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
19.01 23:00
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 17 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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