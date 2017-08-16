Леонид Слуцкий: "Муса? Конечно, тренеру лучше работать с игроком, которого знает"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий ожидает подписание новых игроков в ближайшее время. Также он отметил, что был бы рад вновь поработать с нападающим Ахмедом Муса, но о переговорах с ним ничего не знает.

- Мне нравятся мои футболисты, и для меня они лучшие в мире, - цитирует Hull Daily Mail Случкого. - Я действительно доволен своей командой. Но, конечно, нам нужны новички. Нам нужна большая скамейка, так как матчей в чемпионшипе много. Думаю, нам нужен один или два защитника и нападающий. Однако, если мы будем подписывать игрока, то он должен быть действительно хорошим.

Я не знаю о переговорах по Мусе. На данный момент он не игрок "Халл Сити", но, конечно, тренеру лучше работать с игроком, которого знает. Мы с Ахмедом хорошо знакомы.