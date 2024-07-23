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Лени Йоро назвал своего любимого игрока «Манчестер Юнайтед»

Руслан Минаев
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро рассказал, за каким игроком «красных дьяволом» наблюдал в детстве.

«Раньше я был нападающим — я был очень быстрым и высоким, поэтому забивал много голов. Из-за моей скорости многие сравнивали меня с Нани. Мне нравился этот игрок», — цитирует Йоро пресс-служба клуба.

Нани выступал в «МЮ» с 2007 по 2014 год.

18-летний Йоро подписал контракт с манкунианцами до лета 2029 года с возможностью продления соглашения еще на один сезон.

В сезоне-2023/24 защитник принял участие в 44 матчах за «Лилль» и забил три гола.

Луиш Нани (Нани)
ФК Манчестер Юнайтед
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 Челси 0 0 0 0 0-0 0
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 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
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 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
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 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
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 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
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16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
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