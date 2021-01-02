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Лэмпард заявил об уверенности в том, что Вернер начнет забивать больше

09:26
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением об игре нападающего «синих» Тимо Вернера.

«Способности Тимо могут очень помочь нам на контратаках, нам нужно будет многое делать без мяча в ближайшем матче с «Манчестер Сити». Вернер всегда хорош на контратаках, он будет отличным оружием. Тимо играет остро и хорош в завершении. Просто иногда другим игрокам надо доставлять мяч в нужные зоны», — приводит Goal слова Лэмпарда.

В сезоне-2020/21 Вернер провел 23 матча за «Челси», на его счету 8 голов и 6 результативных передач. 24-летний немец перешел в лондонскую команду из «Лейпцига» летом 2020 года за 53 миллиона евро.

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