Лэмпард заявил об уверенности в том, что Вернер начнет забивать больше

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением об игре нападающего «синих» Тимо Вернера.

«Способности Тимо могут очень помочь нам на контратаках, нам нужно будет многое делать без мяча в ближайшем матче с «Манчестер Сити». Вернер всегда хорош на контратаках, он будет отличным оружием. Тимо играет остро и хорош в завершении. Просто иногда другим игрокам надо доставлять мяч в нужные зоны», — приводит Goal слова Лэмпарда.

В сезоне-2020/21 Вернер провел 23 матча за «Челси», на его счету 8 голов и 6 результативных передач. 24-летний немец перешел в лондонскую команду из «Лейпцига» летом 2020 года за 53 миллиона евро.