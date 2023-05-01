Лэмпард заявил, что Обамеянг будет готов к матчу с «Арсеналом»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о состоянии здоровья нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга перед матчем против «Арсенала». Игра пройдет 2 мая на «Эмирейтс». Начало — в 22.00 мск.

«Обамеянг будет готов сыграть. Я приму решение по поводу стартового состава исходя из того, как футболисты тренировались», — сказал Лэмпард на пресс-конференции.

Ранее габонец выступал за «канониров» с 2018 по 2022 год. В этом сезоне на счету Обамеянга всего 1 гол в АПЛ.