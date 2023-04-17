Лэмпард: «На данном этапе у нас с игроками были в основном обсуждения и встречи, а не тренировочные занятия на поле»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что еще не проводил полноценные тренировки в команде из-за плохой физической подготовки игроков.

«Когда каким-то игрокам не хватает уверенности, это можно рассматривать с точки зрения спортивного голода. Когда ты получаешь мяч и не уверен в себе, то первым делом отдаешь назад. Иногда дело может быть в отсутствии спортивного голода или страсти, но я этого не чувствую. Я чувствую, что игроки жажду добиться успеха в качестве футболистов «Челси». На данном этапе у нас с игроками были в основном обсуждения и встречи, а не тренировочные занятия на поле. Все, что касается работы на поле, проходит в достаточно спокойном темпе, на низком уровне, из-за усталости в ногах», приводит слова Лэмпарда Goal.

«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков за 31 тур.