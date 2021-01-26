Лэмпард записал прощальное обращение после отставки из «Челси»

Фрэнк Лэмпард выступил с обращением к «Челси» после отставки с поста главного тренера. Специалист покинул свою должность 25 января после полутора лет работы.

«Для меня было огромной привилегией и честью руководить «Челси», клубом, который так долго был важной частью моей жизни, — цитирует leaguemanagers.com Лэмпарда. — Во-первых, я хотел бы поблагодарить фанатов за невероятную поддержку, которую я получил на протяжении последних 18 месяцев. Надеюсь, они знают, что это значит для меня.

Когда я взял на себя эту роль, я понял, что впереди меня ждет непростое время. Я горжусь достижениями, которых мы добились, горжусь игроками академии, которые сделали свой шаг в первую команду и так хорошо выступили. Они — будущее клуба.

Я разочарован, что в этом сезоне у меня не было времени вывести клуб на новый уровень.

Я хочу поблагодарить господина Абрамовича, правление, игроков, мой тренерский штаб и всех в клубе за их упорный труд и преданность делу, особенно в эти беспрецедентные и сложные времена. Желаю команде и клубу успехов в будущем".