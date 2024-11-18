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Сегодня, 01:53

Лэмпард в ближайшее время может возглавить «Ковентри»

Сергей Разин
корреспондент
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Английский специалист Фрэнк Лэмпард может возглавить «Ковентри», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, переговоры с 46-летним англичанином находятся в продвинутой стадии. Еще некоторые детали контракта обсуждаются.

«Ковентри» после 15 матчей занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионшипа, имея в активе 16 очков.

Лэмпард в качестве тренера возглавлял «Дерби Каунти», «Челси» и «Эвертон». С 6 апреля 2023 еще раз возглавил лондонский клуб до конца сезона-2022/23.

Фрэнк Лэмпард
ФК Ковентри Сити
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 11 9 1 1 21-6 28
2
 Ман. Сити 11 7 2 2 22-13 23
3
 Челси 11 5 4 2 21-13 19
4
 Арсенал 11 5 4 2 18-12 19
5
 Нот. Форест 11 5 4 2 15-10 19
6
 Брайтон 11 5 4 2 19-15 19
7
 Фулхэм 11 5 3 3 16-13 18
8
 Ньюкасл 11 5 3 3 13-11 18
9
 Астон Вилла 11 5 3 3 17-17 18
10
 Тоттенхэм 11 5 1 5 23-13 16
11
 Брентфорд 11 5 1 5 22-22 16
12
 Борнмут 11 4 3 4 15-15 15
13
 МЮ 11 4 3 4 12-12 15
14
 Вест Хэм 11 3 3 5 13-19 12
15
 Лестер 11 2 4 5 14-21 10
16
 Эвертон 11 2 4 5 10-17 10
17
 Ипсвич 11 1 5 5 12-22 8
18
 Кр. Пэлас 11 1 4 6 8-15 7
19
 Вулверхэмптон 11 1 3 7 16-27 6
20
 Саутгемптон 11 1 1 9 7-21 4
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Лестер – Челси
 - : -
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Арсенал – Нот. Форест
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Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
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Борнмут – Брайтон
 - : -
23.11 18:00
Эвертон – Брентфорд
 - : -
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Фулхэм – Вулверхэмптон
 - : -
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Крис Вуд

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Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

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Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

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Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
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Фабиан Шер

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