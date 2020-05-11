Лэмпард связался с Мертенсом, чтобы уговорить его перейти в «Челси»
15:30
Форвард «Наполи» Дрис Мертенс близок к переходу в «Челси», сообщает Daily Express.
По сведениям источника, главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард связался с 33-летним бельгийцем, чтобы уговорить игрока перейти в «Челси».
Также Лэмпард подписался на Мертенса в Instagram.
Контракт Мертенса с «Наполи» подходит к концу, и летом он получит статус свободного агента. В текущем сезоне нападающий провел 29 матчей за «Наполи», забив 12 голов и отметившись 6 голевыми передачами.