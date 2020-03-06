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Лэмпард сообщил, что в «Челси» отказались от рукопожатий из-за коронавируса

16:56
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что игроки и персонал команды отказались от рукопожатий из-за вспышки коронавируса в Европе.

— Коронавирус никак не повлияет на нашу подготовку к матчу с «Эвертоном», есть вещи и поважнее, — приводит пресс-служба «Челси» слова Лэмпарда. — Единственное, что произошло — мы отменили рукопожатия. Никто из игроков и персонала не жмет друг другу руку в качестве приветствия — это одна из рекомендаций клубных врачей, и мы стараемся следовать ей.

Ранее стало известно, что АПЛ отменила традиционные рукопожатия игроков и судей перед матчами турнира в ближайших турах.

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