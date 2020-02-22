Лэмпард считает, что Ло Сельсо должны были удалить за фол на Аспиликуэте

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал фол полузащитника «Тоттенхэма» Джовани Ло Сельсо на защитнике синих Сесаре Аспиликуэте в матче 27-го тура АПЛ.

На 52-й минуте матча Ло Сельсо избежал удаления за удар соперника прямой ногой. Полузащитник мог сломать сопернику ногу, попав ему шипами в область голени. Главный судья матча Майкл Оливер воспользовался помощью системы видеоповторов (ВАР), однако 23-летний аргентинец остался без наказания, не получив даже желтой карточки.

— Второй подряд матч возникают такие проблемы с ВАР, он недостаточно хорош. Сегодня было ясно, что должна была быть показана красная карточка. Не люблю призывать к удалениям, но в подобном стыке мог случиться перелом ноги. Не говорю о судьях на поле. ВАР должен прояснять такие моменты, но не справляется с этим, — приводит слова специалиста BBC Sport