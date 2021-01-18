Лэмпард считает, что «Лестер» может побороться за чемпионский титул АПЛ

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, чего ждет от матча 18-го тура чемпионата Англии с «Лестером».

Специалист считает, что «лисы» смело могут претендовать на чемпионский титул.

«Лестер, конечно, участвует в чемпионской гонке. Посмотрите, как они выступают, на их результаты, на их место в таблице. В прошлом сезоне нам удалось оказаться выше их, для нас это было важным достижением.



«Лестер» — претендент на титул. Но пока не нужно думать о чемпионстве. Если нам удастся обыграть «Лестер», мы окажемся выше в таблице, где и хотим быть. Пока в борьбе за чемпионство ничего не решено», — цитирует Лэмпарда SkySports.

Матч 18-го тура АПЛ между «Челси» и «Лестером» состоится 19 января. Начало — в 23.15 по московскому времени.

«Челси» занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ, «Лестер» располагается на 3-й позиции.