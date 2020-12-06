Лэмпард рассказал о травме Зиеха

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о травме нападающего Хакима Зиеха. Форвард был заменен на 30-й минуте матча 11-го тура чемпионата Англии против «Лидса» (3:1).

— У него повреждение задней поверхности бедра, серьезность которого мы оценим в ближайшие пару дней, — приводит пресс-служба «Челси» слова Лэмпарда. — Это потеря для нас, особенно в условиях столь насыщенного календаря.

В сезоне-2020/21 Зиех провел за «Челси» 12 матчей, на счету 27-летнего марокканца 2 гола и 3 результативных передачи.