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Лэмпард рассказал о травме Зиеха

09:13
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о травме нападающего Хакима Зиеха. Форвард был заменен на 30-й минуте матча 11-го тура чемпионата Англии против «Лидса» (3:1).

— У него повреждение задней поверхности бедра, серьезность которого мы оценим в ближайшие пару дней, — приводит пресс-служба «Челси» слова Лэмпарда. — Это потеря для нас, особенно в условиях столь насыщенного календаря.

В сезоне-2020/21 Зиех провел за «Челси» 12 матчей, на счету 27-летнего марокканца 2 гола и 3 результативных передачи.

Дополнительная информация:

https://www.chelseafc.com/ru/news/2020/12/05/lampard-reaction-to-chelsea-win-against-leeds

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