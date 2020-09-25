Лэмпард рассказал о потерях накануне матча с «Вест Бромвичем»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард на предматчевой пресс-конференции сообщил, что полузащитники Кристиан Пулишич и Хаким Зиеш не сыграют против «Вест Бромвича» в матче 3-го тура АПЛ.

«Пулишич и Зиеш пока не готовы играть. Да, они начали работу в общей группе, однако рисковать их здоровьем я не планирую. Давайте подождем неделю-вторую, и вы их обязательно увидите», — цитирует Лэмпарда Goal.com.

Матч «Вест Бромвич» — «Челси» состоится в субботу, 26 сентября. Начало — в 19.30.