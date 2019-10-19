Лэмпард раскритиковал тренерский штаб сборной Франции из-за Канте

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард выразил недовольство поведением тренерского штаба сборной Франции. Англичанин возмущен тем, что французы не отпустили из сборной полузащитника Н'Голо Канте, хотя тот был травмирован.

— Он прошел обследование за день до второй игры сборной Франции в октябре, — цитирует A Bola Лэмпарда. — Было ясно, что он не может играть. И его все равно включили в запас. Это не шутки. Я понимаю, что футболисты, уезжая в сборные, оказываются в распоряжении их тренерского штаба. Но было очевидно, что он не сыграет. Ему следовало вернуться в клуб для оптимального восстановления.