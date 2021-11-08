Лэмпард провел встречу с руководством «Норвича». Решение о его назначении пока не принято

Фрэнк Лэмпард является одним из основных кандидатов на пост главного тренера «Норвича». Он уже провел встречу с руководством клуба, однако окончательное решение пока не принято, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Немецкий специалист Даниэль Фарке был отправлен в отставку с должности главного тренера «Норвича» после того, как команда добилась первой победы в нынешнем сезоне английской премьер-лиги, обыграв в субботу на выезде «Брентфорд» (2:1).

«Норвич» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав пять очков в 11 матчах.

43-летний Лэмпард ранее возглавлял «Дерби Каунти» и «Челси».