Лэмпард провел встречу с руководством «Норвича». Решение о его назначении пока не принято
8 ноября, 23:35
Фрэнк Лэмпард является одним из основных кандидатов на пост главного тренера «Норвича». Он уже провел встречу с руководством клуба, однако окончательное решение пока не принято, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Немецкий специалист Даниэль Фарке был отправлен в отставку с должности главного тренера «Норвича» после того, как команда добилась первой победы в нынешнем сезоне английской премьер-лиги, обыграв в субботу на выезде «Брентфорд» (2:1).
«Норвич» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав пять очков в 11 матчах.
43-летний Лэмпард ранее возглавлял «Дерби Каунти» и «Челси».
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