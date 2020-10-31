Лэмпард против возвращения к трем заменам

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что было ошибкой возвращаться к трем заменам. По его мнению, стоило оставить 5 замен, как после возобновления сезона-2019/20, прерванного из-за пандемии коронавируса.

— Читал комментарии Пепа, я считаю, он абсолютно точно это заметил, — цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда. — Этот сезон не будет похож на другие, и никто из нас не может это контролировать. Мы не можем контролировать травмы, которые случаются в разное время — нельзя просчитать это, будь то мышечные травмы или контактного характера, и на этом этапе сезона они случаются чаще, чем обычно.

Считаю, что когда АПЛ и клубы решили вернуться к системе с тремя заменами, это было спорное решение. Сейчас у нас беспрецедентные времена, и скоро это не закончится. Во всех клубах требования к игрокам очень серьезные, от них многого ждут, и я сейчас говорю не только о своей команде. Я говорю о всех футболистах АПЛ, которым приходится играть день за днем и подвергаться риску получить травму.