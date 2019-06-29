Лэмпард просит Дзолу остаться в "Челси"

Главный тренер "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард, который может возглавить "Челси", созванивался с тренером лондонцев Джанфранко Дзолой, утверждает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира.

Отмечается, что 41-летний Лэмпард хочет видеть Дзолу своим помощником в "Челси". Ранее сообщалось, что 52-летний итальянец планирует покинуть лондонский клуб.

Лэмпард возглавляет "Дерби Каунти" с мая 2018-го.Под его руководством они вышли в финал плей-офф чемпионшипа за место в премьер-лиге, но уступили "Астон Вилле".

В прошедшем сезоне "Челси" занял 3-е место в чемпионате Англии. Команду возглавлял Маурицио Сарри, который 16 июня он ушел в "Ювентус".

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