Лэмпард просит Дзолу остаться в "Челси"

Главный тренер "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард, который может возглавить "Челси", созванивался с тренером лондонцев Джанфранко Дзолой, утверждает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира.
Отмечается, что 41-летний Лэмпард хочет видеть Дзолу своим помощником в "Челси". Ранее сообщалось, что 52-летний итальянец планирует покинуть лондонский клуб.
Лэмпард возглавляет "Дерби Каунти" с мая 2018-го.Под его руководством они вышли в финал плей-офф чемпионшипа за место в премьер-лиге, но уступили "Астон Вилле".
В прошедшем сезоне "Челси" занял 3-е место в чемпионате Англии. Команду возглавлял Маурицио Сарри, который 16 июня он ушел в "Ювентус".
Last Thursday Frank #Lampard has called #Zola, because Gianfranco could stay in #Chelsea and join his staff as an assistant. #CFC #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) 29 июня 2019 г.