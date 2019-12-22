Лэмпард прокомментировал расистские действия со стороны фанатов «Тоттенхэма»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после победы над «Тоттенхэмом» (2:0) в матче 18-го тура чемпионата Англии негативно отнесся к поведению фанатов «шпор», которые использовали расистские выкрики по отношению к защитнику синих Антонио Рюдигеру.

— Насколько я понимаю, был расистский комментарий или жест, — приводит слова Лэмпарда BBC Sport. — Я знаю, что Антонио сообщил об этом Сесару Аспиликуэте на поле. Сейчас они разговаривают с инспекторами и проходят определенную процедуру. Независимо от того, на каком стадионе мы играем, мы не хотим, чтобы это происходило на футболе.

«Челси» победил в гостях «Тоттенхэм». При Моуринью «шпоры» проигрывают в АПЛ только бывшим командам португальца