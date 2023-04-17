Лэмпард прокомментировал появление Боули в раздевалке «Челси» после поражения от «Брайтона»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о своем отношении к тому, что владелец «синих» Тодд Боули зашел в раздевалку после игры с «Брайтоном» (1:2) в 31-м туре АПЛ.

«Мне комфортно, когда Боули заходит в раздевалку. Нашего предыдущего владельца критиковали за то, что он не всегда появлялся на матчах. Если владелец очень заинтересован, это его право — участвовать в обсуждениях, это показывает страсть», — цитирует Лэмпарда журналист Фабрицио Романо.

Лэмпард во второй раз возглавил «Челси» в апреле этого года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона. В первых трех матчах под его руководством лондонцы трижды уступили.