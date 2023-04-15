Лэмпард: «Мы проигрываем, потому что не можем сделать даже базовые элементы футбола»

Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о поражении команды в матче 31-го тура АПЛ против «Брайтона» (1:2).

«Я разочарован на каждом уровне. Победила лучшая команда. Они могли бы выиграть больше. Они играли как команда, были вместе долгое время. Мы сыграли достаточно хорошо. Все основные элементы футбола — драться, бежать — мы проигываем даже в них. Вопрос не в тактике как таковой. Во вторник у нас важная игра против «Реала». Но перед этим мы должны понять, почему сегодняшний день прошел именно так», — заявил Лэмпард на послематчевой пресс-конференции.

«Челси» проиграл все три своих матча с тех пор, как Лэмпард вернулся в качестве замены Грэма Поттера.

«Синие» с 39 набранными очками занимают 11-е место в турнирной таблице АПЛ. Отставание от «Манчестер Юнайтед», занимающего четвертое место, составляет 17 очков.