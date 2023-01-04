Лэмпард: «Когда «Брайтон» забил три гола, это убило игру»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от «Брайтона» (1:4) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

«После того, как мы пропустили три гола за шесть минут, игра завершилась. Первый тайм был довольно равным. Мы допустили ошибку, из-за которой соперник забил гол, и это сделало нас нервными. Мы не были достаточно точны и быстры при игре с мячом. Когда «Брайтон» забил три гола, это убило игру. Последние полчаса были тяжелыми для всех, в том числе и для фанатов. Потому что вы знаете, что игра уже окончена.

Я не буду вдаваться в подробности того, что было сказано в раздевалке после этого. Нам нужно сделать выводы. Через несколько дней встреча с «Манчестер Юнайтед». Мы обязательно должны бороться за стабильность», — цитирует BBC Лэмпарда..

«Брайтон» поднялся на 8-е место в таблице — 27 очков. «Эвертон» располагается на 16-й строчке (15 очков).