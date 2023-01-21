Лэмпард о поражении «Эвертона»: «Надо продолжать работать, это единственный известный мне способ изменить ситуацию»
Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард подвел итоги матча 21-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (0:2).
«У них была пара моментов, когда они были динамичны, и это изменило игру. Нам надо продолжать работать, это единственный известный мне способ изменить ситуацию. Нельзя ожидать, что болельщики «Эвертона», приехавшие сегодня на матч, обрадуются поражению. Но нельзя винить парней за их усилия. Все должны продолжать работать, чтобы повернуть игру в нашу сторону», — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.
«Эвертон» не может победить в восьми матчах АПЛ подряд и с 15 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице, «Вест Хэм» с 18 очками — на 15-й строчке.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|18
|15
|2
|1
|42-14
|47
|
2
|Ман. Сити
|19
|13
|3
|3
|50-20
|42
|
3
|МЮ
|19
|12
|3
|4
|30-22
|39
|
4
|Ньюкасл
|19
|10
|8
|1
|33-11
|38
|
5
|Тоттенхэм
|20
|10
|3
|7
|39-31
|33
|
6
|Фулхэм
|20
|9
|4
|7
|32-29
|31
|
7
|Брайтон
|19
|9
|4
|6
|37-27
|31
|
8
|Брентфорд
|19
|7
|8
|4
|32-28
|29
|
9
|Челси
|20
|8
|5
|7
|22-21
|29
|
10
|Ливерпуль
|19
|8
|5
|6
|34-25
|29
|
11
|Астон Вилла
|20
|8
|4
|8
|23-27
|28
|
12
|Кр. Пэлас
|19
|6
|5
|8
|18-27
|23
|
13
|Нот. Форест
|20
|5
|6
|9
|16-35
|21
|
14
|Лестер
|20
|5
|3
|12
|28-35
|18
|
15
|Вест Хэм
|20
|5
|3
|12
|17-25
|18
|
16
|Лидс
|18
|4
|5
|9
|26-33
|17
|
17
|Борнмут
|20
|4
|5
|11
|19-42
|17
|
18
|Вулверхэмптон
|19
|4
|5
|10
|12-27
|17
|
19
|Саутгемптон
|20
|4
|3
|13
|17-35
|15
|
20
|Эвертон
|20
|3
|6
|11
|15-28
|15
|21.01
|15:30
|
Ливерпуль – Челси
|0 : 0
|21.01
|18:00
|
Борнмут – Нот. Форест
|1 : 1
|21.01
|18:00
|
Лестер – Брайтон
|2 : 2
|21.01
|18:00
|
Саутгемптон – Астон Вилла
|0 : 1
|21.01
|18:00
|
Вест Хэм – Эвертон
|2 : 0
|21.01
|20:30
|
Кр. Пэлас – Ньюкасл
|- : -
|22.01
|17:00
|
Лидс – Брентфорд
|- : -
|22.01
|17:00
|
Ман. Сити – Вулверхэмптон
|- : -
|22.01
|19:30
|
Арсенал – МЮ
|- : -
|23.01
|23:00
|
Фулхэм – Тоттенхэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|22
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|15
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|13
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|10
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|17
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|17
|1
|3
|
|
Диегу Коста
Вулверхэмптон Уондерерс
|9
|1
|2