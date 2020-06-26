Лэмпард поздравил «Ливерпуль» в победой в АПЛ

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после победы в 31-м туре чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (2:1) поздравил «Ливерпуль» с чемпионством. Проиграв «синим», «горожане» лишились шансов догнать «красных».

— Мы поздравляем «Ливерпуль», — цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда. — Титул был оформлен не в сегодняшнем матче — «Ливерпуль» заслужил его давно стабильностью, высоким уровнем игры и умением побеждать. Это справедливая и полностью заслуженная победа. В их команде собраны великолепные игроки, которыми руководит невероятный тренер. Я знаю, сколько труда нужно приложить для победы в чемпионате, особенно при таком уровне конкуренции — мы видели, насколько хорош был сегодня «Манчестер Сити». Еще раз поздравляю их, они это заслужили.