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Сегодня, 07:24

Лэмпард, Поттер и Хау претендуют на пост тренера сборной Англии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Футбольная ассоциация Англии провела предварительные переговоры с кандидатами на пост главного тренера. По информации The Telegraph, претендентами на пост являются Эдди Хау, Грэм Поттер и Фрэнк Лэмпард.

Сейчас с национальной командой работает Ли Карсли, который стал временным главным тренером после ухода Гарета Саутгейта после Евро-2024.

Сайтгейт тренировал сборную Англии с сентября 2016 года. Под его руководством англичане провели 102 матча, одержали 64 победы, 20 раз сыграли вничью и уступили в 18 встречах.

50-летний Карсли на этой неделе сообщил, что он проведет шесть матчей у руля команды. Футбольная ассоциация планирует определиться с новым тренером до начала отборочной кампании чемпионата мира 2026 года.

Германия&nbsp;&mdash; Венгрия (5:0). Никлас Фюллькруг и&nbsp;Джамал Мусиала. Германия разбушевалась, Англия вздохнула полной грудью без Саутгейта, Сперцян забил за Армению

Фрэнк Лэмпард
Футбол
Сборная Англии по футболу
Грэм Поттер
Эдди Хау
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 3 3 0 0 9-2 9
2
 Ливерпуль 3 3 0 0 7-0 9
3
 Брайтон 3 2 1 0 6-2 7
4
 Арсенал 3 2 1 0 5-1 7
5
 Ньюкасл 3 2 1 0 4-2 7
6
 Астон Вилла 3 2 0 1 4-4 6
7
 Брентфорд 3 2 0 1 5-4 6
8
 Борнмут 3 1 2 0 5-4 5
9
 Нот. Форест 3 1 2 0 3-2 5
10
 Челси 3 1 1 1 7-5 4
11
 Тоттенхэм 3 1 1 1 6-3 4
12
 Фулхэм 3 1 1 1 3-3 4
13
 МЮ 3 1 0 2 2-5 3
14
 Вест Хэм 3 1 0 2 4-5 3
15
 Лестер 3 0 1 2 3-5 1
16
 Ипсвич 3 0 1 2 2-7 1
17
 Кр. Пэлас 3 0 1 2 2-5 1
18
 Вулверхэмптон 3 0 1 2 3-9 1
19
 Саутгемптон 3 0 0 3 1-5 0
20
 Эвертон 3 0 0 3 2-10 0
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14.09 14:30
Саутгемптон – МЮ
 - : -
14.09 17:00
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Кр. Пэлас – Лестер
 - : -
14.09 17:00
Фулхэм – Вест Хэм
 - : -
14.09 17:00
Ливерпуль – Нот. Форест
 - : -
14.09 17:00
Ман. Сити – Брентфорд
 - : -
14.09 19:30
Астон Вилла – Эвертон
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 7
Нони Мадуэке

Нони Мадуэке

Челси

 3
Луис Диас

Луис Диас

Ливерпуль

 3
П
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 4
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 3
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 3
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 1 1 0
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 1 1 0
Деклан Райс

Деклан Райс

Арсенал

 3 0 1
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