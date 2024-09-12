Лэмпард, Поттер и Хау претендуют на пост тренера сборной Англии

Футбольная ассоциация Англии провела предварительные переговоры с кандидатами на пост главного тренера. По информации The Telegraph, претендентами на пост являются Эдди Хау, Грэм Поттер и Фрэнк Лэмпард.

Сейчас с национальной командой работает Ли Карсли, который стал временным главным тренером после ухода Гарета Саутгейта после Евро-2024.

Сайтгейт тренировал сборную Англии с сентября 2016 года. Под его руководством англичане провели 102 матча, одержали 64 победы, 20 раз сыграли вничью и уступили в 18 встречах.

50-летний Карсли на этой неделе сообщил, что он проведет шесть матчей у руля команды. Футбольная ассоциация планирует определиться с новым тренером до начала отборочной кампании чемпионата мира 2026 года.