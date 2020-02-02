Лэмпард потребовать купить вратаря на замену Кепе

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард потребовал у руководства клуба купить голкипера на замену Кепы Ариссабалаги, сообщает COPE. Испанец в матче 25-го тура АПЛ с «Лестером» (2:2) остался на скамейке запасных.

Существует вероятность, что Кепа больше не сыграет в этом сезоне. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету 25-летнего голкипера 31 матч, в которых он пропустил 43 мяча. 6 раз он сыграл на ноль.