Лэмпард подтвердил покупку вратаря у «Ренна»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард сообщил, что вратарь «Ренна» Эдуар Менди перейдет в лондонский клуб. На этой неделе француз проходил медицинский осмотр.

— Пока мы с вами говорим, он проходит медицинское обследование, — цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда. — Если он его успешно пройдет, то станет нашим игроком.

Насколько мне известно, пока он сдает тесты перед переездом, а затем будет проходить тесты вместе со всей нашей командой в четверг, и если результат будет отрицательным, он сможет принять участие в матче.