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Лэмпард подтвердил покупку вратаря у «Ренна»

03:43
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард сообщил, что вратарь «Ренна» Эдуар Менди перейдет в лондонский клуб. На этой неделе француз проходил медицинский осмотр.

— Пока мы с вами говорим, он проходит медицинское обследование, — цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда. — Если он его успешно пройдет, то станет нашим игроком.

Насколько мне известно, пока он сдает тесты перед переездом, а затем будет проходить тесты вместе со всей нашей командой в четверг, и если результат будет отрицательным, он сможет принять участие в матче.

Дополнительная информация:

https://www.chelseafc.com/ru/news/2020/09/22/frank-lampard-chelsea-vs-barnsley-press-conference?cardIndex=0-0

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