Лэмпард подтвердил, что «Челси» готов продать Жиру

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард отметил, что клуб готов расстаться с нападающим Оливье Жиру. Француз хочет покинуть команду, поскольку имеет мало игровой практики: он провел семь матчей и забил один мяч.

— Нет никаких новостей о Жиру, — цитирует ВВС Лэмпарда. — Но я разговаривал с ним. Если появится предложение, которое устроит его и нас, если он сам этого захочет, то мы готовы идти навстречу. Но только если желания всех сторон будут учтены. Давайте подождем.