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Лэмпард подтвердил, что «Челси» готов продать Жиру

15:53
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард отметил, что клуб готов расстаться с нападающим Оливье Жиру. Француз хочет покинуть команду, поскольку имеет мало игровой практики: он провел семь матчей и забил один мяч.

— Нет никаких новостей о Жиру, — цитирует ВВС Лэмпарда. — Но я разговаривал с ним. Если появится предложение, которое устроит его и нас, если он сам этого захочет, то мы готовы идти навстречу. Но только если желания всех сторон будут учтены. Давайте подождем.

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