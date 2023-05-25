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Сегодня, 07:45

Лэмпард: «Матч с «Манчестер Юнайтед» похож на игру с «Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от матча 32-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» — команда высокого уровня, так что это тот же самый момент, как в игре с «Сити», и то, как игроки подходят к этому матчу, что более важно. Люди думают, что у нас мало что получается в игре, поэтому игроки должны показать им, чего они стоят, с точки зрения их личных и коллективных действий. Нам нужно идти туда с хорошим настроем, поскольку «МЮ» борется за то, за что «Челси» боролся много лет, а сейчас нет, поэтому нам есть, что доказывать», — цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» состоится 25 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Фрэнк Лэмпард
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 37 28 5 4 94-32 89
2
 Арсенал 37 25 6 6 83-43 81
3
 Ньюкасл 37 19 13 5 67-32 70
4
 МЮ 36 21 6 9 52-41 69
5
 Ливерпуль 37 19 9 9 71-43 66
6
 Брайтон 37 18 8 11 71-51 62
7
 Астон Вилла 37 17 7 13 49-45 58
8
 Тоттенхэм 37 17 6 14 66-62 57
9
 Брентфорд 37 14 14 9 57-46 56
10
 Фулхэм 37 15 7 15 54-51 52
11
 Кр. Пэлас 37 11 11 15 39-48 44
12
 Челси 36 11 10 15 36-42 43
13
 Вулверхэмптон 37 11 8 18 31-53 41
14
 Вест Хэм 37 11 7 19 41-53 40
15
 Борнмут 37 11 6 20 37-70 39
16
 Нот. Форест 37 9 10 18 37-67 37
17
 Эвертон 37 7 12 18 33-57 33
18
 Лестер 37 8 7 22 49-67 31
19
 Лидс 37 7 10 20 47-74 31
20
 Саутгемптон 37 6 6 25 32-69 24
Результаты / календарь
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31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.04 22:00
Арсенал – Саутгемптон
 3 : 3
22.04 14:30
Фулхэм – Лидс
 2 : 1
22.04 17:00
Брентфорд – Астон Вилла
 1 : 1
22.04 17:00
Кр. Пэлас – Эвертон
 0 : 0
22.04 17:00
Лестер – Вулверхэмптон
 2 : 1
22.04 17:00
Ливерпуль – Нот. Форест
 3 : 2
23.04 16:00
Борнмут – Вест Хэм
 0 : 4
23.04 16:00
Ньюкасл – Тоттенхэм
 6 : 1
24.05 22:00
Брайтон – Ман. Сити
 1 : 1
25.05 22:00
МЮ – Челси
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 36
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 28
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 20
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 26 2 7
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 35 1 11
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 24 1 6
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