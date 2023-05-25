Лэмпард: «Матч с «Манчестер Юнайтед» похож на игру с «Сити»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от матча 32-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» — команда высокого уровня, так что это тот же самый момент, как в игре с «Сити», и то, как игроки подходят к этому матчу, что более важно. Люди думают, что у нас мало что получается в игре, поэтому игроки должны показать им, чего они стоят, с точки зрения их личных и коллективных действий. Нам нужно идти туда с хорошим настроем, поскольку «МЮ» борется за то, за что «Челси» боролся много лет, а сейчас нет, поэтому нам есть, что доказывать», — цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» состоится 25 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.