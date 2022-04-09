Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард поделился эмоциями после победы над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в 32-м туре чемпионата Англии.

«Я горжусь своей командой. На нас сильно давит необходимость результата. Но мы провели отличный матч. Когда мы едины — болельщики и игроки — нас трудно победить.

Сейчас важен результат. Красивый футбол может прийти позже. У меня есть амбиции, чтобы этот клуб не вылетел, играл хорошо, но в той ситуации, в которой мы находимся, борьба важнее всего», — цитирует Лэмпарда BBC.

«Эвертон» с 28 очками в 30 встречах идет 17-м. В следующем туре «ириски» 20 апреля сыграют дома с «Лестером».