Лэмпард оценил перспективы «Челси» в борьбе за титул

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после победы над «Манчестер Сити» в 31-м туре чемпионата Англии (2:1) отметил, что между клубами большая разница. Из-за поражения «горожане» не смогут догнать «Ливерпуль» в турнирной таблице.

— Это две из лучших, если не лучшие, команды мира, — цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда. — Я уверен, что они останутся на достигнутом уровне, поэтому нам нужно сократить отставание от них. Победа над «Сити», безусловно, важна, но в текущем сезоне мы недосчитались множества очков из-за отсутствия стабильности, которой могут похвастать эти команды. Очевидно, между нами есть разрыв, который невозможно устранить за один день или совершив пару приобретений. Нам предстоит очень много работы.

«Ливерпуль» и «Сити» имеют сыгранные на протяжении нескольких лет составы, которые добивались и продолжают добиваться успехов. Нам еще есть, куда расти. Мы можем улучшить работу с мячом, больше владеть им. Это одна из немногих игр, в которых мы не смогли значительно превзойти соперника по владению мячом. Мы должны принять это и быть довольны результатом.