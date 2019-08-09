Лэмпард объяснил, почему Луиз покинул "Челси"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард опроверг информацию о том, что бывший защитник синих Давид Луиз поссорился с ним, сообщает Metro. Ранее стало известно, что 32-летний бразилец перешел в "Арсенал".

"За прошедшую неделю у нас было несколько разговоров, честных. Мы пришли к выводу, что он должен идти дальше. Позиция центрального защитника такая, что здесь много конкурентов. Каждый должен это понимать. Желаем ему всего наилучшего, потому что Давид оставил большой след в нашей истории. Никаких ссор не было, только честные переговоры. Луиз - хороший игрок", – приводит слова Лэмпарда Metro.

Давид Луиз перешел из "Челси" в "Арсенал"