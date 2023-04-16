Лэмпард обратился к фанатам «Челси» после поражения в матче с «Брайтоном»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о болельщиках команды после неудачи в матче против «Брайтона» (1:2).

«Я не буду просить их приходить и поддерживать команду, ведь они и так это сделают. «Челси» нужно продолжать бороться. Ничего не зависит от фанатов, все зависит только от нас», — цитирует тренера Football.London.

В 31-м туре АПЛ «Челси» набрал 39 баллов и располагается на 11-й позиции в турнирной таблице.