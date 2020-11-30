Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвел итоги матча 10-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (0:0).

«Мы доминировали на поле большую часть матча. Провели действительно хорошую игру. Наш соперник фактически не имел шансов, за исключением ошибки, которую мы допустили в самом конце. Мы создали достаточно моментов.

Мы сделали достаточно для победы, но нам не хватило самой малости в завершающей стадии. Иногда, когда твоя команда доминирует и не может забить, требуется толика удачи. Сегодня на поле лишь одна команда стремилась победить, и это были мы», — приводит слова Лэмпарда официальный сайт «Челси».